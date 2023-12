L’ancienne Première Dame du Gabon, Patience Dabany, a finalement été autorisée à visiter son fils, le Président Ali Bongo Ondimba déchu par un coup d’Etat le 30 août dernier. La visite a eu lieux le 23 décembre dernier, mais n’a été révélé que trois jours plus tard, soit le 26 décembre 2023.

L’accès à la résidence d’Ali Bongo avait été refusé à sa mère qui voulait «seulement voir (son) fils, soigner son pied et son bras». Le Président de la Transition gabonaise Brice Oligui Nguema «voit sa mère comme il veut. Pourquoi m’empêche-t-il de voir mon fils ?», s’était plainte l’ex-épouse de feu Omar Bongo Ondimba.

L’artiste chanteuse a finalement a obtenu l’autorisation d’accéder à la résidence privée d’Ali Bongo. Une courte vidéo de la rencontre entre mère et fils a été diffusée sur les réseaux sociaux ce 26 décembre. On y voit Ali Bongo marchant sans sa canne et embrasser sa génitrice, auteure, compositrice et chanteuse de renommée internationale.