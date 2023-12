Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) au pouvoir au Niger depuis le 26 juillet 2023, a adressé le 22 décembre dernier un courrier aux représentations diplomatiques pour les informer de la prochaine «révision de tous les accords militaires avec les pays disposant de bases au Niger». Le contenu de ce courrier diplomatique a été divulgué seulement ce mardi 26 décembre.

«Depuis l’avènement au pouvoir du CNSP le 26 juillet 2023, le Niger s’est résolument engagé dans la voie de l’affirmation de sa souveraineté, la sauvegarde de la patrie et la défense de ses intérêts», a argumenté la missive officielle sus-mentionnée.

Les États-Unis d’Amérique, l’Allemagne et l’Italie qui disposent encore de bases militaires au Niger sont les pays visés directement par cette prochaine mesure.

Washington et Berlin ont clairement exprimé tout au long du dernier trimestre 2023, leur souhait de continuer à collaborer avec Niamey sur le plan sécuritaire via leurs différentes bases militaires et même à consolider leur coopération militaire avec le Niger.

Les représentations diplomatiques de tous les Etats occidentaux concernés par cette prochaine révision ont été ainsi contactés par le ministère nigérien des Affaires étrangères dans le cadre de cette réforme imminente, précisent des sources gouvernementales du pays sahélien.

«Dans cette perspective et conformément aux exigences du peuple nigérien, le ministère informe tous les pays partenaires qui disposent d’une force militaire stationnée sur le territoire national, que le Niger procédera à une révision de tous les accords signés avec lesdits Etats. Un projet de protocole d’accord leur sera soumis pour insuffler une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale» dans ce domaine, expliquent le Département des Affaires étrangères de la plus vaste République d’Afrique occidentale.

Suite à de profondes divergences diplomatiques, le CNSP a obtenu au courant du mois d’octobre 2023, le départ des 1500 soldats français qui stationnaient sur le sol nigérien et la fermeture de leurs bases. Le dernier contingent de 50 soldats de cette force française a quitté le territoire nigérien le 22 décembre 2023.