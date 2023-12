La Confédération Africaine de Football (CAF) a rendu public en début de semaine, le calendrier complet des éliminatoires de la CAN 2025, la 35è du genre que va abriter le Royaume du Maroc. Ce calendrier global s’étend du 18 mars au 19 novembre 2024.

Un «tour préliminaire» va ouvrir ces qualificatifs pour la CAN 2025. Il se déroulera du 18 au 26 mars 2024 et rassemblera essentiellement les nations n’ayant pas disputé la CAN 2023.

Ce «tour préliminaire» sera suivi des matchs de la première et de la deuxième journée programmées du 2 au 10 septembre 2024, ceux des troisième et quatrième journées du 7 au 15 septembre 2024. La dernière journée de ces qualificatifs aura lieu du 11 au 19 novembre 2024.

Le Maroc avait déjà abrité la CAN en 1988 et était censé accueillir l’édition de 2015, une compétition dont l’organisation avait été finalement réattribuée dans la précipitation par la CAF à la Guinée équatoriale, à cause d’une demande de report du tournoi émise par Rabat pour mieux coordonner la lutte contre l’épidémie d’Ebola qui touchait à l’époque plusieurs pays forestiers d’Afrique occidentale.