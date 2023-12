Dans des décrets pris ce 27 décembre, le Président ivoirien Alassane Ouattara a procédé à plusieurs nominations au sein du gouvernement afin de compléter les nominations du précédent remaniement ministériel et à impulser plus de dynamisme dans la vie de l’exécutif de la Côte d’Ivoire.

Dans le cadre de la vie stricto sensu de l’appareil gouvernemental, le président du Conseil régional du Guémon, Célestin Serey Doh a été promu ministre Délégué auprès du ministre des Transports, en charge des Affaires maritimes et le ministre auprès du Président de la République chargé des Affaires politiques et Maire de la commune de Koumassi, Ibrahima Cissé Bacongo a été propulsé ce 27 décembre nouveau ministre-Gouverneur du District autonome d’Abidjan.

Par ailleurs, Fidèle Gboroton Sarassoro a été nommé ministre Directeur de Cabinet du Président de la République et Emmanuel Ahoutou Koffi a été désigné ministre Directeur de Cabinet du vice-président de la République (T. Kone).

Masséré Touré a connu une promotion ce 27 décembre, en quittant le poste de Secrétaire générale adjointe de la Présidence de la République pour celui de Secrétaire générale de la Présidence de la République.

33 membres dont 6 femmes forment la nouvelle équipe du sixième Gouvernement de la IIIè République en place en Côte d’Ivoire depuis le 17 octobre 2023, après la non-reconduction du Premier ministre, Patrick Achi.