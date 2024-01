Le président de transition malien, le colonel Assimi Goïta a réservé une place importante à la question de la sécurité, dans son discours prononcé à l’occasion du Nouvel An, annonçant, entre autres, que la lutte contre les groupes terroristes ne s’arrêtera pas tant que le pays ne sera pas totalement pacifié.

«La lutte contre les groupes armés terroristes se poursuivra jusqu’à la pacification totale du pays. Sur aucune portion du territoire national, il ne devrait y avoir de la place pour ceux qui ont décidé d’attenter à nos terres et à la vie de nos populations», a déclaré le chef de l’Etat.

Goïta a commencé par évoquer les défis auxquels le pays a fait face en 2023, et les initiatives entreprises pour y apporter des solutions adéquates, soulignant que «la question sécuritaire et la reconquête de l’intégrité territoriale de notre pays ont été et demeurent au cœur des préoccupations du peuple malien».

Le président de transition malien s’est félicité de «l’engagement et la détermination des FAMA dans la conduite de l’opération Dougoukoloko» qui a «pour seul objectif le redéploiement des forces armées sur toute l’étendue du territoire national, suite au retrait» de la Mission de l’ONU au Mali (MINUSMA).

Il a aussi salué «les populations qui ont vécu le martyre pendant onze longues années», tout en les invitant «au calme et à la modération». De même qu’il a présenté ses condoléances et ses vœux de prompt rétablissement aux victimes civiles et militaires de la tragédie qui a été imposée au peuple malien.

Le dirigeant malien a rappelé que la «mission n’est pas achevée» dans la mesure où elle consiste «à recouvrer et à sécuriser l’intégrité du territoire, sans exclusivité aucune».

«En vue de recréer des conditions de vie normale, le retour de l’État et des services sociaux de base se poursuit», a-t-il assuré.