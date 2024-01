L’adhésion de l’Ethiopie aux BRICS a pris effet officiellement ce lundi 1er janvier 2024. Deuxième Etat le plus peuplé d’Afrique derrière le Nigeria, l’Ethiopie a dévoilé à cette occasion, les grands contours de ses ambitions en rejoignant cette organisation des Etats émergents à l’instar de quatre autres pays.

Décrivant son adhésion aux BRICS comme une démarche visant à consolider la coopération Sud-sud, Addis-Abeba a réaffirmé lundi dans un communiqué officiel, sa disponibilité à accélérer «sa riche contribution multilatérale à la promotion de la paix, de la sécurité et de la prospérité internationales».

Un Comité ministériel national et un Comité de coordination des hauts fonctionnaires assureront un dynamisme de l’Ethiopie dans les instances des BRICS, a précisé le ministère des Affaires étrangères de cet Etat d’Afrique de l’Est qui abrite le siège de l’Union Africaine (UA).

«Guidée par ses principes de longue date et sa riche histoire du multilatéralisme, l’Éthiopie reste engagée et prête à jouer un rôle constructif dans la promotion de la paix et de la prospérité en tant que nouveau membre de la famille des BRICS, en collaboration avec tous ses membres», a encore promis la diplomatie éthiopienne.

Le groupe des BRICS qui comptait à sa création, la Russie, le Brésil, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud, a été élargi en août 2023 à Johannesburg, en Afrique du Sud, à cinq nouveaux Etats émergents en l’occurrence l’Égypte, l’Éthiopie, l’Iran, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.