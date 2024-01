Le Président de la Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara a exhorté ses compatriotes, dans son discours de fin d’année prononcé le 31 décembre 2023, à faire preuve d’hospitalité et réserver un accueil et un séjour des plus chaleureux à leurs hôtes qui viendront dans le pays dans le cadre de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023), prévue du 13 janvier au 11 février 2024.

«J’invite nos Compatriotes à l’hospitalité légendaire, à se mobiliser, pour réserver un accueil et un séjour des plus chaleureux aux différentes équipes nationales et aux supporters qui nous font l’honneur et l’amitié de venir dans le ‘pays de la vraie fraternité», a-t-il indiqué, appelant chaque citoyen à «se considérer comme un Ambassadeur de la CAN».

«Mobilisons-nous pour faire de cette CAN, une grande fête de la jeunesse, de l’hospitalité ivoirienne et de la fraternité africaine», a insisté le chef de l’Etat ivoirien.

Ouattara tient également à ce que l’organisation de la CAN par son pays, la deuxième après celle de 1984, profite amplement aux différents secteurs, outre celui relatif au sport, soulignant que cet évènement «représente, au-delà de l’enjeu sportif, une opportunité pour donner une impulsion nouvelle au développement de l’industrie touristique et culturelle et de plusieurs secteurs de notre économie», a-t-il fait part.

Rappelons qu’en octobre dernier, le chef de l’Etat avait nommé un nouveau Premier ministre, Robert Beugré Mambé, à qui il avait aussi confié le Ministère des Sports. Cet ingénieur civil avait fait preuve de son savoir-faire en organisant avec succès, en 2017, les Jeux de la Francophonie.

Selon les témoignages des autorités, la Côte d’Ivoire serait prête pour le déroulement de la CAN.