Dans la perspective de contribuer à «alléger le coût de la vie actuelle des ménages angolais», l’Etat a décidé, à compter de ce mois de janvier 2024, l’exonération de l’IRT (Impôt sur le revenu du travail) pour tous les fonctionnaires et autres travailleurs indépendants angolais touchant jusqu’à 100.000 kwanzas (devise locale).

L’application de cette mesure a débuté ce 2 janvier 2024 selon l’Etat angolais. Elle est prise en compte par l’OGE 2024 (Budget général de l’État). Avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle mesure, le plafond en la matière était les salaires de 70 mille kwanzas.

Cette nouvelle mesure législative introduit une restructuration dans la grille d’exonération de l’IRT à l’échelle nationale. «Le tableau IRT passe de 13 à 12 échelons, avec le taux minimum fixé à 13%, pour les salaires de 101 mille à 150 mille kwanzas (deuxième échelon), tandis que le pourcentage maximum est fixé à 25% (pour revenu supérieur à 10 millions et un kwanza, 12è échelon)», explique le Gouvernement de cet Etat pétrolier.

Autrement dit, «les travailleurs dont le revenu est compris entre 101 et 150 mille kwanzas paieront 13% d’IRT, tandis que ceux qui gagnent plus de 10 millions et un kwanza paieront 25% du même impôt, outre la réduction de 3% de la Sécurité sociale», souligne l’OGE 2024.