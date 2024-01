Le PMRC (Centre de surveillance et de recherche des politiques) a publié ce 2 janvier 2024 ses perspectives autour de la santé macroéconomique en Zambie pour 2024, en se fondant sur l’assainissement économique entrepris depuis 2023 par les plus hautes autorités du pays.

Le PMRC a projeté une croissance de 4% en 2024 en prenant en compte la «combinaison de réformes politiques, de prix favorables des matières premières et d’efforts concertés en faveur de la consolidation budgétaire pour une croissance économique robuste et durable».

«L’impact positif de la hausse des prix du cuivre revêt une importance majeure» pour l’économie nationale, étant donné que les exportations de la Zambie reposent principalement sur ce minerai, a soutenu dans ce sens Sydney Mwamba, premier responsable du PMRC.

Face à la dette externe colossale de l’Etat zambien (détenue en partie par la Chine), le Gouvernement de ce pays d’Afrique australe a décroché en juin 2023 à Paris (France) un accord avec l’OCC (Comité des créanciers officiels) «sur la restructuration de sa dette, aligné sur un programme du FMI (Fonds monétaire international)».

Cet accord de Paris salué par le Président zambien Hakainde Hichilema a redonné confiance à un certain nombre de partenaires bilatéraux et multilatéraux de son pays, et est censé drainer de nouveaux IDE (Investissements directs étrangers) vers l’économie de cet Etat, géant producteur mondial et africain de cuivre.