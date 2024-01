La forte tempête tropicale Alvaro qui a balayé la grande île de Madagascar en ce début d’année, a déjà fait cinq morts, selon le dernier bilan provisoire communiqué mercredi soir par le Bureau national de gestion des risques et de catastrophes (BNGRC), rapporte la presse locale.

Dans les détails, outre les cinq décès recensés à Beroroha, à Manakara et à Vohipeno, 8.327 personnes ont été déplacées et 16.290 personnes autres issues de 4.626 ménages, sont sinistrées. Un total de 4.005 habitations ont été inondées, tandis que 400 autres sont endommagées et 87 cases totalement détruites. Certaines routes sont pour l’heure impraticables.

La tempête Alvaro, qui provoque des vents violents et de fortes pluies, est entrée sur la Grande île dans la soirée du 1er janvier par Morombe, avant de ressortir en mer dans la nuit du 2 au 3 janvier.