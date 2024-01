Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi est attendu samedi au Caire (Égypte), première étape d’une tournée en Afrique du 13 au 18 janvier 2024, qui le conduira dans quatre pays du continent.

Après l’Égypte Wang Yi se rendra en Tunisie, au Togo et en Côte d’Ivoire, a annoncé le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, sans révéler l’agenda de ce déplacement de six jours en Afrique.

Mao Ning a néanmoins précisé que cette tournée «marquera la 34ème année consécutive au cours de laquelle le ministre des Affaires étrangères se rend en Afrique pour son premier voyage à l’étranger de l’année».

La Chine a intensifié ces dernières années, ses investissements en Afrique et se positionne comme un partenaire de taille, en rivalité avec les pays de l’Occident et partenaires traditionnels du continent noir, que sont les Etats-Unis d’Amérique et la France.