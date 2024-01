La première réunion préparatoire de la 15ème Foire transfrontalière d’Afrique centrale (FOTRAC) prévue en juillet prochain, s’est tenue ce jeudi 11 janvier 2024 à Yaoundé, capitale du Cameroun.

Il était question pour les organisateurs de faire le point de l’édition 2023 et de peaufiner les contours de l’édition de cette année programmée du 8 au 21 juillet 2024 dans la zone des trois frontières Cameroun, Gabon et Guinée équatoriale.

Pour cette 15ème édition, la FOTRAC voudrait se tourner vers l’intégration régionale ainsi que l’élargissement, et travaille à obtenir un «forum Cameroun-Tchad», d’après la promotrice de l’événement, Danielle Nlate, la présidente du Réseau des femmes actives d’Afrique centrale (REFAC).

Cette dernière explique que l’ambition visée par cette démarche est de «se déployer dans les autres frontières par les mini- FOTRAC afin de plus sensibiliser les acteurs sur tout ce qui concerne la libre circulation et même les mauvaises pratiques qui entravent l’essor économique» de la région.

La FOTRAC regroupe les acteurs de développement de tous les pays de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) et constitue un espace d’échanges, de partage d’expériences surtout au profit des femmes, pour l’amélioration de leurs conditions de vie en milieu urbain et rural.