Le chef d’Etat tunisien, Kaïs Saïed a procédé lundi 15 janvier, à l’inauguration du siège de l’Académie diplomatique internationale à Tunis, en présence de quelques membres du gouvernement, ainsi que du ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, en visite en Tunisie dans le cadre d’une tournée africaine.

«La Tunisie est fière de cette inauguration compte tenu du rôle important que cette académie jouera dans la formation des diplomates en Tunisie mais aussi dans le monde», a déclaré le président, Saïed dans un discours prononcé à cette occasion.

Saluant les relations séculaires entre Tunis et Pékin, il a ajouté que «nous sommes aussi fiers de la consécration du partenariat fructueux et continu entre la Tunisie et la Chine qui fêtent le 60ème anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques, établies depuis 1964».

Wang Yi a estimé que l’Académie diplomatique, la seule du genre construite avec l’aide de Pékin dans le monde arabe, selon l’Agence de presse chinoise Xinhua, deviendra un nouveau symbole et une plate-forme de l’amitié sino-tunisienne. Le gouvernement chinois a financé ce projet à hauteur de près de 5,88 millions de dinars tunisiens.

Cette infrastructure, qui s’étale sur une superficie de 16 000 mètres carrés, a pour mission d’assurer une formation continue aux diplomates tunisiens et étrangers. Elle remplacera, dans ce cadre, l’Institut diplomatique de formation et d’études crée à Tunis, il y a une vingtaine d’années.