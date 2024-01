Le Fonds monétaire international (FMI) va accorder au Kenya un pret de 941 millions de dollars, dans le cadre des programmes du Mécanisme élargi de crédit (MEDC), de la Facilité élargie de crédit (FEC) et de la Facilité pour la résilience et la durabilité (RSF).

Le prêt a été approuvé ce 17 janvier 2024 par le Conseil d’administration de l’institution financière. Dans l’immédiat, Nairobi recevra un décaissement de 624,5 millions de dollars qui devraient l’aider à amortir les difficultés financières actuelles.

Dans un communiqué publié, le FMI a apprécié le fait que «la croissance du Kenya est restée résiliente face à des défis extérieurs et intérieurs croissants.

Les accords FEP/FEC et RSF continuent de soutenir les efforts des autorités pour maintenir la stabilité macroéconomique». L’engagement total du FMI en faveur du Kenya au titre de ces trois mécanismes se chiffre aujourd’hui à 4,4 milliards de dollars US.