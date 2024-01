L’accord maritime signé entre l’Éthiopie et la région séparatiste du Somaliland est «une attaque» contre la Somalie, d’après la Ligue arabe dont le pays est membre.

Le sujet a occupé une grande partie des échanges lors de la réunion virtuelle extraordinaire des ministres arabes des Affaires étrangères tenue ce mercredi 17 janvier 2024.

Durant cette réunion, le Secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, a condamné cet accord qu’il estime être «une violente attaque contre les valeurs arabes, africaines et internationales» et une «violation claire du droit international».

L’accord, rejeté par le Gouvernement de la Somalie, prévoit un accès à la mer pour l’Éthiopie durant les cinq prochaines années sur 20 km de côte du Somaliland. En contrepartie, Addis-Ababa s’engage à reconnaître officiellement l’indépendance autoproclamée de ce territoire somalien.

Également réuni sur le sujet ce mercredi, le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA) s’est «profondément préoccupé face à la tension en cours» entre l’Éthiopie et la Somalie ainsi que par «son impact négatif potentiel sur la paix, la sécurité et la stabilité de la région».

Le CPS appelle les deux voisins à faire «preuve de retenue, de désescalade», leur suggérant d’entamer «un dialogue constructif en vue de trouver une solution pacifique».