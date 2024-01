Le gouvernement ivoirien a suspendu depuis le 15janvier 2024, l’exportation des produits vivriers, et ce pour une période de six mois.

Un avis officiel, rendu public mercredi 17 janvier, porte cette mesure à la connaissance des usagers du commerce extérieur, conformément au décret n° 2022-168 du 9 mars 2022 instituant une autorisation préalable à l’exportation de tout produit vivrier.

Le document est paraphé conjointement par le ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, Kobenan Kouassi Adjoumani, le ministre du Commerce et de l’Industrie, Souleymane Diarrassouba, et par celui des Finances et du Budget, Adama Coulibaly.

L’avis explique que cette mesure vise à assurer un approvisionnement régulier des marchés en produits vivriers, à l’effet de garantir la sécurité alimentaire des populations vivant en Côte d’Ivoire.

Il prévient que tout manquement à cette disposition est passible de sanctions conformément aux dispositions prévues par la loi.

Parmi les produits concernés figurent le riz, le manioc, l’attiéké, la banane plantain, l’igname, le maïs, le mil, ou encore la tomate, le gombo et le piment.

Pour certains observateurs, cette décision qui intervient dans un contexte où le pays abrite la Coupe d’Afrique des Nations de football (CAN), du 13 janvier au 11 février, est aussi pour se prémunir de tous risques de pénuries qui seraient désagréables pour les nombreux visiteurs (au moins 1,5 million) attendus en cette période.