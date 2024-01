Plusieurs accords dans différents domaines ont été signés entre Ouagadougou et Ankara, lors de la troisième réunion de la Commission économique mixte Turquie-Burkina Faso qui s’est tenue dans la capitale turque, rapporte l’agence de presse turque Anadolu, citant une annonce faite mercredi par le ministre turc de la Santé, Fahrettin Koca, sur son compte X.

Le ministre burkinabè des Affaires étrangères, Karamoko Jean-Marie Traoré, a représenté son pays et était le co-président de la Commission économique mixte, d’après la même source.

«En tant que co-présidents, nous avons signé le procès-verbal de la réunion, nous avons également convenu du développement de notre coopération dans tous les domaines, de la santé à l’énergie, du commerce à l’éducation», a écrit également Fahrettin Koca.

A Ankara, en marge des travaux de la commission mixte, Traoré a été reçu, mercredi, par le vice-président turc, Burcu Miraç Diraor Aydin, à qui il a transmis un message du président burkinabè adressé au chef d’Etat de la Turquie, informe cette fois-ci le compte Facebook du ministère burkinabè des Affaires étrangères.

Le chef de la diplomatie burkinabè a rencontré également le président de l’Agence de l’industrie de la défense turque, Haluk Görgün, avec qui il a exploré les offres possibles en termes d’équipements militaires pouvant permettre aux pays des Hommes intègres de relever le défi sécuritaire.

Traoré et son homologue turc, Hakan Fidan, ont eu à échanger sur les voies et moyens susceptibles d’animer le canal diplomatique entre Ankara et Ouagadougou.