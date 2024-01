Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a appelé, une fois de plus, ce mercredi au Forum économique mondial annuel à Davos (Suisse), la communauté internationale de peser de tout son poids en faveur d’une solution à deux États, Israël et Palestine, pour résoudre «une fois pour toutes» la crise persistante entre Israéliens et Palestiniens, rapporte le site ONU Info.

«Nous voulons que cette crise à Gaza se termine par une solution de paix, une solution à deux États mise en œuvre, avec les Palestiniens et Israël capables de transformer cette horrible crise en une opportunité de construire un avenir commun», a-t-il déclaré.

Le chef de l’ONU a condamné les attaques «barbares» perpétrées par le Hamas le 7 octobre, au cours desquelles environ 1.200 personnes ont été massacrées dans le sud d’Israël et quelque 250 prises en otages, ainsi que les opérations et bombardements israéliens qui s’en sont suivies avec à l’affiche des milliers de morts parmi les civils palestiniens à Gaza.

Mettant aussi en exergue les «retombées» du conflit à Gaza dans la région, Guterres a insisté sur la nécessité de «faire en sorte une fois pour toutes qu’il y ait un engagement total de la communauté internationale pour qu’une solution à deux États existe en Israël et en Palestine comme la base d’un Moyen-Orient stable et pacifique pour le bénéfice de tous».

La seule façon pour Israéliens et Palestiniens de vivre ensemble en sécurité «est que chacun d’eux ait un État», a-t-il conclu.