Wang Yi (ministre chinois des Affaires étrangères) a achevé en terre ivoirienne ce 17 janvier son périple africain qui l’a conduit quelques jours plus tôt en Égypte, en Tunisie et au Togo.

A l’étape ivoirienne de sa mini-tournée africaine, Wang Yi (également membre du Comité Central du PCC-Parti communiste chinois-) a été reçu en audience ce 17 janvier par le Président Alassane Ouattara, en présence de plusieurs ministres.

Le dirigeant chinois s’est engagé à œuvrer un peu plus pour le raffermissement de la coopération Abidjan-Pékin dans une kyrielle de domaines (notamment en matière politique et économique).

Le chef de la diplomatie chinoise a réitéré à cette occasion «la volonté de son Gouvernement de continuer à soutenir la Côte d’Ivoire sur les questions touchant ses intérêts vitaux, ses préoccupations majeures et d’œuvrer au renforcement de la coopération mutuellement bénéfique entre la Côte d’Ivoire et la Chine», ont confié des sources diplomatiques, au terme de l’audience présidentielle précitée.

Le chef de la diplomatie de l’actuelle deuxième puissance économique de la planète a par ailleurs adressé ses vives félicitations aux dirigeants ivoiriens pour les mutations socio-économiques opérées dans leur pays, et l’organisation en cours de la 34è édition de la CAN.

«Wang Yi a salué la forte croissance économique de la Côte d’Ivoire et l’amélioration du niveau de vie des populations sous le leadership du Président Alassane Ouattara, ainsi que le partenariat stratégique et sincère entre la Chine et la Côte d’Ivoire», a précisé un communiqué officiel ivoirien, au terme de l’audience accordée au haut diplomate chinois.