L’influenceuse algérienne, Sofia Benllemmane, a affiché des écarts de conduite sur les RS (Réseaux sociaux) qui lui valent une expulsion de la Côte d’Ivoire où elle était venue supporter les Fennecs d’Algérie (surnom de son équipe nationale).

Selon les autorités ivoiriennes qui ont ordonné son expulsion, Sofia Benllemmane s’est révélée auteure de «propos choquants, racistes et offensants à l’égard du pays hôte de la CAN 2023». Elle a affiché cette posture dans une vidéo diffusée sur les RS, vidéo dans laquelle elle a notamment qualifié «les conditions de vie des populations ivoiriennes pires que l’ère préhistorique», et a suggéré que sa patrie soit qualifiée «de pays européen au lieu d’Etat africain».

Une somme d’attitudes qui ont suscité l’émoi et l’indignation sur les RS. Plusieurs internautes algériens se sont désolidarisés de la sortie de Sofia Benllemmane pour éviter la stigmatisation des supporters des Fennecs présents sur le sol ivoirien.

L’Algérie évolue dans la poule D du premier tour de la CAN 2023 aux côtés du Burkina Faso, de la Mauritanie et de l’Angola.