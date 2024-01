Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, entame ce 22 janvier une nouvelle mini-tournée africaine. Ce déplacement placé sous le sceau de la diplomatie et de l’économie le mènera au Cap-Vert, en Côte d’Ivoire, au Nigéria et en Angola jusqu’au 26 janvier 2024.

C’est la première tournée de Blinken en Afrique depuis mars 2023. Ce périple s’appesantira sur «la sécurité alimentaire, la situation au Sahel, la situation sécuritaire en Afrique occidentale via l’action de la CEDEAO (Communauté des Etats ouest-africains) et le rôle de l’Angola pour la pacification de l’Est de la RDC», a expliqué le Département d’Etat en amont de ce voyage officiel.

Antony Blinken soulignera au cours de ce déplacement «l’accélération du partenariat États-Unis-Afrique depuis la tenue fin décembre 2022 de l’US-Africa Leaders Summit, notamment sur le climat, l’alimentation et la sécurité sanitaire», soulignent davantage les services des Affaires étrangères des USA.

Ces pays visités par A. Blinken représentent des partenaires-clés de Washington dans la promotion de valeurs démocratiques en Afrique et l’encouragement d’une plus grande vigueur économique sur ce continent. Ce déplacement de la figure de proue de la diplomatie américaine intervient quelques jours après la mini-tournée ayant conduit en Afrique Wang Yi (son homologue chinois) en Egypte, Tunisie, au Togo et en Côte d’Ivoire du 13 au 19 janvier 2024.

«La prospérité des États-Unis est liée à la croissance de l’Afrique et les voix africaines sont cruciales pour façonner les discussions les plus importantes au niveau mondial», a défendu Matthew Miller (porte-parole du Département d’Etat américain) au sujet de cette mini-tournée officielle du chef de la diplomatie américaine sur le continent berceau de l’Humanité.