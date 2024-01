Entamée le 13 janvier dernier, la ‘CAN 2023’ atteint à partir de 17HTU ce 22 janvier 2024 la 3è journée des matchs de poule. Le suspense est garanti jusqu’au bout.

Avec 3 points engrangés en 2 matchs livrés et une place de 3è, le pays organisateur (la Côte d’Ivoire) a l’obligation de résultat ce 22 janvier face à une Guinée équatoriale leader de la poule A. Les Eléphants sont sous pression de leurs supporters, même si leur staff annonce le retour de leurs deux flèches que sont Haller et Adingra. Le duel Côte d’Ivoire vs Guinée équatoriale se disputera au même moment que le match Guinée-Bissau vs Nigeria. Même en cas de défaite, les Eléphants pourront prétendre être classés parmi les meilleurs troisièmes de ce premier tour.

Le suspense est encore plus immense dans le dénouement du groupe B où le Cap-Vert est déjà qualifié pour le second tour. Les Requins Bleus du Cap-Vert jouent contre les Pharaons égyptiens ce 22 janvier sous le coup de 20HTU. Les Egyptiens qui ne disposent que de 2 points auront besoin d’une victoire impérative. Les Ghanéens de leur côté jetteront toutes leurs dernières énergies dans ce 3è match du 1er tour contre des Mozambicains qui disposent du même nombre de points (1) que leurs adversaires du jour. Des statistiques qui prédisent des rencontres très disputées ce 22 janvier.

Depuis le lancement de la formule à 24 équipes de la CAN (en Egypte en 2019), c’est la première fois que la compétition franchit la barre des 50 buts inscrits dès le premier tour.