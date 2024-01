Le CTRI (pouvoir de Transition au Gabon) et son leader Brice C. Oligui Nguema poursuit l’accélération de la diversification des liens de coopération du Gabon avec ses partenaires africains. Du 18 au 20 janvier 2024, le chef de la Transition gabonaise s’est de nouveau adonné à cet exercice.

Après une visite officielle de 48H au Sénégal du 18 au 20 janvier, le Président Nguema s’est rendu en RDC où il a assisté à l’investiture de Félix Antoine Tshisekedi, comme plusieurs de ses pairs africains. «La présence du Chef de l’État à cette cérémonie témoigne de l’excellence des relations entre le Gabon et la RDC», ont défendu les Affaires étrangères du Gabon.

«Mes félicitations à Félix Antoine Tshisekedi pour votre réélection à la tête de la République Démocratique du Congo ! Que ce mandat soit synonyme de prospérité et de bonheur pour l’ensemble des Congolais», a appuyé Oligui Nguema lui-même sur X, quelques heures après sa participation à la prestation de serment précitée.

La RDC fait partie des pays d’Afrique centrale dans lesquels le général Nguema s’est personnellement déplacé depuis septembre 2023 pour expliquer «la nouvelle situation socio-politique qui prévaut au Gabon depuis le 30 août 2023», suite au renversement du pouvoir des Bongo par un putsch.

Dans la stratégie de diversification de l’économie gabonaise, le chef du CTRI a mis à contribution son séjour sénégalais du 18 au 20 janvier pour multiplier des contacts et élargir des pistes de réflexion. Il a en outre profité de sa visite officielle en terre sénégalaise pour inaugurer l’Ambassade du Gabon au Sénégal, «une réalisation qui confirme les engagements du Chef de l’État visant à renforcer les relations avec ce pays frère», ont précisé des services de la Présidence du Gabon.

Oligui Nguema s’est entretenu en outre ce 20 janvier 2024 avec le Président libérien Joseph Boakai. Les échanges entre les deux Chefs d’État ont été centrés sur “le renforcement de la coopération économique et sécuritaire. Le Gabon ayant ratifié l’accord de la ZLECAF à l’instar du Liberia, ils envisagent d’explorer d’autres opportunités de partenariats mutuellement bénéfiques dans divers secteurs”, a expliqué la Présidence gabonaise.

Dans le même souci de diversification économique, O. Nguema a aussi rencontré le corps diplomatique à Dakar lors d’une collation, en expliquant «la nouvelle vision de restauration et de développement du Gabon depuis le 30 août 2023, réaffirmant son engagement envers les partenaires internationaux et les grandes instances», ont rapporté les Affaires étrangères de son pays.

«Merci, Président Macky Sall pour l’accueil chaleureux et la discussion enrichissante lors de cette visite d’amitié et de travail au Sénégal. Nos échanges sur l’éducation, la Culture et bien d’autres secteurs d’activité renforcent notre engagement commun pour le développement de nos pays respectifs. Votre soutien pour le succès de cette Transition au Gabon est précieux», a salué O. Nguema autour de l’excellence de la coopération Dakar-Libreville.