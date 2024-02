Le Ministre marocain de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki, et le Représentant de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Jean Senahoun, ont signé, mercredi 31 janvier à Rabat, un Mémorandum d’Entente portant sur l’organisation de la 33ème session de la Conférence Régionale de la FAO pour l’Afrique (ARC33) qui se tiendra du 18 au 20 avril 2024 à Rabat.

Ce document stratégique définit les termes du partenariat entre les deux parties et établit les mesures nécessaires à la réussite de cette conférence régionale qui sera placée sous le thème : «Systèmes agroalimentaires résilients et transformation rurale inclusive», explique un communiqué du ministère marocain.

Pour le ministre Mohammed Sadiki, «la signature de ce Mémorandum d’Entente renforce l’engagement du Maroc envers des systèmes agroalimentaires durables et inclusifs en Afrique», ajoutant que son pays est «impatient d’accueillir la communauté régionale pour partager nos expériences, explorer des solutions innovantes et des partenariats solides pour des systèmes agroalimentaires plus efficaces et plus résilients».

Pour sa part, Jean Senahoun a indiqué que «la FAO salue l’engagement du Maroc en faveur de la sécurité alimentaire et du développement durable », ajoutant que « la 33ème session de la Conférence Régionale de la FAO pour l’Afrique sera une plateforme cruciale pour discuter des défis actuels et futurs de l’agriculture en Afrique».

De façon pratique, la conférence se déroulera en deux phases distinctes. Une première session virtuelle réservée aux Hauts Fonctionnaires, qui se tiendra du 27 au 29 mars, sera axée sur les questions techniques liées à la sécurité alimentaire et à la transformation des systèmes agroalimentaires en Afrique.

La session ministérielle interviendra du 18 au 20 avril 2024 à Rabat. En complément, une Consultation des organisations de la société civile sera organisée les 21 et 22 février 2024 à Casablanca, ainsi qu’une consultation du secteur privé courant février, en virtuel, offrant une plateforme inclusive pour la participation des différents acteurs.

La Conférence régionale réunira les 54 membres de la FAO de la région Afrique, le Saint-Siège, certaines institutions spécialisées du système des Nations Unies, ainsi que des organisations intergouvernementales et des Organisations de la Société Civile (OSC).