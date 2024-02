Un Conseil des ministres du Bénin, réuni mercredi 31 janvier à Cotonou, a adopté un décret portant création de quatre Agences de sauvegarde de la culture dans les aires socioculturelles du pays.

Il s’agit des Agences de sauvegarde de la culture Adja-Tado, de la culture Yoruba, de la culture du Grand Borgou et de la culture des Montagnes.

«L’objectif visé en créant ces agences est de promouvoir la mise en valeur des éléments constitutifs du patrimoine des aires concernées, notamment les traditions et expressions orales, les arts de spectacle, les pratiques sociales, les rituels, les événements festifs, les connaissances se rapportant à la nature et à l’univers, ainsi que les savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel pour autant qu’ils ne contreviennent pas aux lois et règlements en vigueur», explique le communiqué du Conseil.

Ces Agences, constituées sous la forme d’établissement public à caractère social et scientifique, auront pour mission principale d’élaborer, sur la base des orientations du Gouvernement, des plans de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, en liaison avec les communautés, groupes et/ou individus, le cas échéant, a précisé également le gouvernement béninois dans un communiqué.

D’autre part, ces nouvelles entités se chargeront d’assurer leur mise en œuvre dans la perspective d’améliorer leur contribution au développement socioéconomique du pays.

Le communiqué souligne enfin que les quatre agences ne disposent pas de territoires physiques de compétence, mais couvrent plutôt des espaces socioculturels. Une fois opérationnelles, elles constitueront un creuset pour l’appropriation et la valorisation du patrimoine culturel immatériel du pays.