Les contours du Comité de pilotage du prochain «Dialogue inter-Maliens pour la paix et la réconciliation nationale» ont été dévoilés ce mercredi 31 janvier via un décret présidentiel.

La création de ce Comité de pilotage de la très attendue grand-messe inter-Maliens est une promesse du Président de transition, Assimi Goïta. Ce Comité sera présidé par l’ancien Premier ministre malien, Ousmane Issoufi Maïga qui sera aidé dans cette rude tâche par un vice-président, un rapporteur général et un adjoint.

Au total, ce comité comprend 140 membres recrutés dans divers secteurs d’activité, notamment les Forces armées maliennes (FAMa), la magistrature, le barreau, les partis politiques, la presse, les Arts et Culture, les confessions religieuses, les organisations de la Société civile, les associations communautaires et le secteur privé.

Le but ultime du prochain Dialogue inter-Maliens est «d’éliminer les racines des conflits communautaires et intercommunautaires et de privilégier l’appropriation nationale du processus de paix», comme l’a promis le Chef de l’Etat, le colonel Assimi Goïta.

La tenue du «Dialogue inter-Maliens pour la paix et la réconciliation nationale» constitue l’un des principaux chantiers promis par les autorités de la Transition en place à Bamako, depuis août 2020. Ce Dialogue est une étape vers l’organisation de prochaines élections inclusives dans le second plus vaste Etat d’Afrique de l’ouest.