L’économie sud-africaine en mauvaise santé depuis près de cinq ans enregistre depuis ce 2 février 2024 un nouvel agrégat macroéconomique négatif.

La dette publique de l’Afrique du Sud (pays le plus industrialisé en Afrique) a atteint le niveau record de 268 milliards de dollars (5.000 milliards de rands) au cours de l’exercice 2023/2024, déplorent depuis ce 2 février 2024 plusieurs médias locaux et experts de la macroéconomie. Cette descente aux enfers devrait aller crescendo jusqu’en 2026 au moins. Avec des prévisions de «295 milliards de dollars en 2025» et «322 milliards de dollars en 2026», indiquent les mêmes sources précitées.

Ce record de la dette publique sud-africaine intervient au moment où les recettes fiscales du pays de Nelson Mandela sont également en chute libre. Selon le ministère sud-africain des Finances, les recettes fiscales totales pour 2023 ont été révisées à la baisse à 93 milliards de dollars (1.730 milliards de rands). Une contre-performance qui entraîne «un déficit de 3 milliards de dollars (56,8 milliards de rands), avec la plus forte baisse des recettes fiscales provenant des entreprises et de la TVA».

Les principaux bols d’air sur le plan financier en Afrique du Sud seront les perceptions de «l’impôt sur le revenu des personnes physiques (640 milliards de rands), l’impôt sur le revenu des sociétés (300 milliards de rands) et de la TVA (445 milliards de rands)», précisent des sources officielles.

Enoch Godongwana (argentier sud-africain) projette de lever 805 millions de dollars (15 milliards de rands) supplémentaires «pour combler le déficit croissant de revenus» de l’Etat d’Afrique australe. Le ministre Godongwana présentera le «budget exercice 2024 du pays au plus tard le 21 février», selon le calendrier républicain.