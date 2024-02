En raison d’une sécheresse due au phénomène climatique El Nino, les Nations Unies en concertation avec le Gouvernement éthiopien ont alerté le week-end écoulé, autour d’une grave insécurité alimentaire qui plane sur une partie des populations de cet Etat d’Afrique orientale.

«Le nombre de personnes en situation d’insécurité alimentaire critique continuerait d’augmenter au cours des prochains mois » pour atteindre «un pic de 10,8 millions de personnes pendant la période de soudure (de juillet à septembre 2024)», se sont alarmés dans un appel conjoint, l’ONU et l’actuel Gouvernement d’Éthiopie. Ce vaste Etat d’Afrique de l’Est est le second pays le plus peuplé d’Afrique derrière le Nigeria avec plus de 220 millions d’âmes.

Une sécheresse en cours en Ethiopie a de graves conséquences sur une partie des populations éthiopiennes, entraînant «de graves pénuries d’eau, des pâturages desséchés et des récoltes réduites», aussi bien pour des millions de personnes que pour leur bétail.

Les communautés d’Ethiopie les plus touchées par cet aléa climatique, sont celles «d’Afar, d’Amhara, du Tigré et d’Oromia, ainsi que l’Ethiopie du Sud et l’Ethiopie du Sud-Ouest», précisent dans leur communiqué, l’ONU et Addis-Abeba qui parlent d’un «besoin urgent de financement pour répondre à l’insécurité alimentaire sur les hauts plateaux du nord éthiopien».