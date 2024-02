Le Roi du Maroc Mohammed VI et le président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi ont eu samedi 3 février, un entretien téléphonique, a annoncé la présidence congolaise.

«À l’issue de cet entretien téléphonique, les deux Chefs d’État ont exprimé leur volonté de se rencontrer dans un avenir proche à Kinshasa ou à Rabat», a annoncé la Présidence de la RDC sur son compte X.

Pendant leur conversation, le Roi Mohammed V et le président Tshisekedi ont abordé des questions relatives aux relations bilatérales, aux échanges commerciaux entre leurs deux pays et la sécurité dans l’Est de la RDC, ajoute la même source.

A la même occasion, le souverain marocain a félicité Tshisekedi, à l’instar de plusieurs autres dirigeants africains ou d’ailleurs, pour sa réélection à la tête de la RDC en décembre dernier, avec plus de 73% des suffrages. La prestation de serment pour un second mandat a eu lieu le 20 janvier courant.

La RDC figure parmi les pays qui reconnaissent la souveraineté pleine et entière du Royaume du Maroc sur son Sahara. Kinshasa avait même ouvert un consulat général à Dakhla en décembre 2020.

Les deux pays entretiennent des relations de longue date et coopèrent dans plusieurs domaines. Parmi les derniers accords en date, signés entre la RDC et le Maroc, on peut citer le protocole d’accord de collaboration entre l’Agence nationale de la RDC pour la promotion des investissements (ANAPI) et l’Association marocaine des exportateurs (ASMEX), paraphé en juillet 2023 à Rabat.