La Guinée-Conakry a fait un bon énorme en avant dans la production nationale du riz durant l’année 2023. Des résultats satisfaisants qui font désormais du pays le 2e producteur de riz en Afrique de l’Ouest après le Nigeria, selon des chiffres fournis le week-end écoulé par le ministère guinéen de l’Economie et des Finances.

La Guinée a injecté «environ 220 millions de dollars américains dans son secteur agricole en 2023» pour se positionner dorénavant au rang de 2è producteur de riz en Afrique occidentale derrière le géant nigérian.

«65% de la consommation nationale en riz sont désormais assurés contre moins de 50% pour la majorité des pays de la sous-région ouest-africaine», se félicitent les autorités guinéennes dans une note d’information.

Durant l’année 2023, des mesures d’incitation des jeunes et des femmes à l’agriculture et à l’élevage ont été mises en route par le Gouvernement «avec la mécanisation des outils de production, la distribution de semences de riz et de maïs, l’octroi de crédits, la subvention d’engrais ainsi que la structuration des organisations paysannes», a expliqué le ministère guinéen de l’Economie et des Finances pour justifier les performances agricoles hors-pair du pays.

Ce revirement dans la production rizicole en Guinée augure d’un avenir prometteur, assurent encore les premiers responsables de ce pays indépendant depuis septembre 1958. «Entre 2022 et 2023, les importations de riz ont baissé de 9% en volume et une augmentation de 12% de la production de riz est attendue en 2024», se projette l’Etat ouest-africain.

«La hausse de la production locale et la diminution des prix sur le marché constituent des indicateurs encourageants de la politique nationale agricole mise en œuvre», a expliqué par ailleurs l’Etat, estimant que des efforts dans le secteur agricole «pourraient hisser la Guinée au rang de grenier sous-régional».

Comme dans la plupart des pays d’Afrique de l’ouest, le riz est la principale céréale consommée en Guinée, une donne qui obère annuellement les factures d’importation des pays ouest-africains.