Depuis le lancement de la CAN à 24 équipes en Égypte en juillet 2019, c’est la première fois que la compétition franchit le seuil de 100 buts, du 1er tour jusqu’aux rencontres des quarts de finale.

Cent treize buts (113) ont déjà été inscrits dans l’édition 34 de la CAN qui a franchi le 3 février dernier le stade des quarts de finale.

Au Cameroun en 2022, pour le compte de la 33è édition, à l’étape des quarts de finale, la compétition totalisait seulement 90 buts (contre 113 buts en 2024), selon un décompte officiel. Les filets avaient tremblé à 100 reprises lors de la CAN ‘Cameroun 2021’ disputée seulement en 2022, alors que cette barre symbolique est déjà franchie pour ‘Côte d’Ivoire 2023’.

La compétition reprend le 07 février avec des affiches alléchantes pour les demi-finales entre la Côte d’Ivoire et la RDC d’une part, et d’autre part un duel anglo-saxon entre Nigérians et Sud-Africains.

Le classement des buteurs de la compétition demeure dominé par l’Equato-Guinéen Emilio Nsue (déjà éliminé du tournoi), avec cinq réalisations. Seul Ademola Lookman (3 buts) peut valablement menacer le titre de meilleur buteur de Nsue, en poursuivant la compétition avec le Nigeria.

E. Nsue est talonné par l’Égyptien Mohamed Mostafa et l’Angolais Gelson avec quatre buts chacun. Six autres joueurs se classent derrière avec trois buts chacun. La CAN 2023 prend fin le 11 février 2024, à Abidjan, au Stade d’Ebimpé.