Le Président béninois,Patrice Talon a exclu toute perspective d’un 3ème mandat présidentiel au Bénin, en faisant ce jeudi à Cotonou, un tour d’horizon des questions d’actualité nationale et sous-régionale avec des professionnels des médias locaux.

Abordant notamment la situation politique nationale et la question de la révision constitutionnelle durant ces échanges de près de 1H30min avec la presse nationale, Patrice Talon a assuré qu’il n’y a pas de perspective de 3è mandat présidentiel au Bénin, précisant que des «garde-fous constitutionnels» existent sur le sujet dans le pays et que l’ancien Dahomey ne «saurait être comparé à d’autres Etats de la sous-région» qui sont rentrés dans le cycle du 3è mandat présidentiel depuis plusieurs années.

Le président Talon en poste depuis 2016 et dont le mandat actuel s’achève en 2026, a également évoqué durant sa sortie médiatique des sujets comme «le retrait immédiat» annoncé du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO et la crise politique au Sénégal.