Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a reçu en audience, jeudi à Kinshasa, l’ex-Président du Nigéria, Olusegun Obasanjo, accompagné de l’homme d’affaires nigérian, Aliko Dangote, a annoncé la présidence congolaise.

Outre les échanges qui ont porté sur la politique et le développement, l’entretien a été aussi l’occasion de présenter Dangote au chef de l’Etat congolais.

«C’était un entretien amical. Il s’agissait de féliciter le Président Tshisekedi pour sa réélection et la qualité de la cérémonie d’investiture. Je venais aussi le mettre au courant des progrès réalisés dans le cadre du DRC-Nigeria Business Council», a indiqué l’ancien président Obasanjo.

«Enfin, il s’agissait de voir dans le cadre du DRC-Nigeria Business Council, qui permet le rapprochement, la facilitation et l’intégration économique entre nos pays, comment on pourrait tirer profit d’un de nos plus grands investisseurs Aliko Dangote», a-t-il poursuivi.

De son côté, Aliko Dangote a exprimé sa volonté d’investir massivement en RDC, soulignant qu’«il était important que j’aborde la question avec le Président Tshisekedi pour avoir sa bénédiction».

Cette visite a suscité plusieurs réactions sur les réseaux sociaux, certains encourageant les autorités de Kinshasa de profiter de l’expertise reconnue d’Aliko Dangote en agriculture, d’autres profitant de l’occasion pour interpeller les autorités sur la nécessité d’instaurer la bonne gouvernance dans le pays, sans laquelle le développement restera un rêve lointain.