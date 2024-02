Le Conseil des ministres togolais a examiné et adopté, ce jeudi 8 février, sept projets de décret dont six relatifs à l’organisation des élections législatives et régionales de 2024 au Togo.

«Conformément aux dispositions du Code électoral et au regard du chronogramme proposé par la CENI (Commission électorale nationale indépendante), le Conseil des ministres a fixé la date des élections législatives et régionales au samedi 13 avril 2024, et convoqué, en conséquence, le corps électoral pour lesdites élections», précise le communiqué officiel issu du Conseil des ministres.

«Pour les élections législatives et régionales de 2024, le montant du cautionnement est fixé à cinq cent mille (500.000) francs CFA par candidat, pour les candidats aux élections législatives, et à deux cent mille (200.000) francs CFA par candidat, pour les candidats aux élections régionales. Conformément à l’article 225 du Code électoral, ces montants sont réduits de moitié pour les candidates aux deux élections», ajoute le communiqué.

En prévision de ces législatives et régionales 2024, la campagne électorale démarre «le jeudi 28 mars 2024 à zéro heure et prend fin le jeudi 11 avril 2024 à 23h 59min», précise la même source.

Pour la sécurisation de ce double scrutin, l’exécutif togolais a programmé un vote par «anticipation des membres des Forces de défense, Forces de sécurité, Forces paramilitaires et réserve opérationnelle, à soixante-douze (72) heures avant le jour du vote général», soit le 10 avril prochain.

Le mandat des actuels des députés togolais a expiré le 20 décembre 2023. La tenue des régionales parachève la mise en œuvre de la décentralisation après l’organisation des premières locales de l’ère démocratique au Togo en mai 2019.

L’opposition extraparlementaire réclame depuis plusieurs mois la tenue d’un nouveau dialogue national étendu à tous les maux politiques pendants du pays dont la «refonte du découpage électoral et une prorogation du recensement électoral» en vue de tenir des élections inclusives.