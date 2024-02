Le Gouvernement béninois a annoncé en cette fin de semaine avoir conclu le 6 février, la première «émission de l’histoire du Bénin sur le segment en dollar du marché obligataire international, pour un montant de 750 millions de dollars, avec une échéance finale en 2038».

«Le nouvel instrument, d’une maturité longue de 14 ans, affiche un coupon en dollars de 7,96%, correspondant à un coupon équivalent euro de 6,50% à la date de l’émission», indiquent les mensurations techniques de cette opération obligataire. Cette mobilisation de ressources est destinée à couvrir les besoins de financement du budget de l’Etat béninois, gestion 2024.

«Les fonds mobilisés serviront au financement de projets à fort impact de développement du Programme d’Action du Gouvernement, entré dans sa deuxième phase depuis 2021», détaille l’exécutif du Bénin.

Cette mobilisation financière inédite «marque une nouvelle étape dans la stratégie de financement du Bénin, contribuant à l’élargissement de la base investisseurs du pays», se réjouit le ministère des Finances de l’Etat ouest-africain.

Elle fait suite par ailleurs, à trois jours de marketing du 1er au 5 février 2024, à Londres et à New York, pendant lesquels une délégation de la République du Bénin «a pu rencontrer plus de 150 investisseurs internationaux», d’après une note officielle.