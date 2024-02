L’Egypte et les Emiratas Arabes Unis ont signé dimanche 11 février à Dubaï, un protocole complémentaire qui devrait leur permettre non seulement d’éviter la double-imposition, mais aussi de prévenir l’évasion fiscale, d’après des canaux officiels égyptiens.

L’accord, devant ainsi booster la coopération entre l’Egypte et les Emirats arabes unis, en matière d’investissement dans différents domaines, a été paraphé en marge du 8ème Forum fiscal arabe annuel qui se tenait à Dubaï.

«Nous sommes désireux de fournir toutes les facilités et d’alléger tous les obstacles fiscaux ou douaniers, auxquels les investisseurs et les entreprises des Emirats arabes unis pourraient être confrontés en Egypte» a, entre autres, déclaré le ministre égyptien des Finances, Mohamed Maait, un des signataires du protocole.

L’objectif, a-t-il poursuivi est de «contribuer à l’élargissement de la base de leurs entreprises et de leurs activités d’investissement et de production, et à l’augmentation des échanges commerciaux entre les deux pays».

Evoquant également les efforts continus déployés par son pays en vue d’automatiser les systèmes fiscaux et douaniers, ce responsable a invité les investisseurs émiratis à profiter de toutes ces mesures en faveur des entreprises locales et étrangères.

Le Forum fiscal arabe s’est tenu le 11 février dernier dans le cadre du Sommet mondial des gouvernements 2024 dont la 11e édition s’est ouverte ce lundi à Dubaï sous le thème «Façonner les gouvernements de demain», et prendra fin mercredi 14 février.

A cette occasion, les ministres arabes des Finances ont exprimé leur volonté d’intensifier la coopération avec les Emirats arabes unis pour bénéficier de leur expérience économique pionnière.