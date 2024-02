Les Forces de défense et de sécurité (FDS) nigériennes ont annoncé ce dimanche 11 février, avoir découvert le 7 février dernier, «un stock de matériel militaire dans une cache dans la zone de Tasker, région de Zinder» (Centre-est), appartenant à «des individus proches de l’ancien régime du Président renversé, Mohamed Bazoum».

Selon un communiqué du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), au pouvoir depuis juillet 2023, le matériel saisi comprend «20 mines antichars munies de leurs dispositifs de mise à feu destinées à semer le chaos dans les villes, et un système portatif complet de missiles sol-air pour abattre des aéronefs nigériens».

L’ex-régime du Président Bazoum qui est placé en résidence surveillée depuis juillet 2023, est régulièrement accusé par le CNSP de tentative de déstabilisation.

Le nouveau pouvoir nigérien était en pourparlers avec la CEDEAO autour de la durée de la Transition et de l’élargissement du Président quand le 28 janvier dernier, le Niger et deux Etats sahéliens le Mali et le Burkina Faso, avaient annoncé leur «retrait immédiat» de la CEDEAO.