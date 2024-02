L’Egypte et la Bulgarie ont signé le week-end écoulé des «protocoles d’accord» devant booster leur coopération dans les domaines de la défense, du gaz naturel et du transport, ont annoncé les ministères des Affaires étrangères des deux pays, à l’issue de la première réunion du Comité conjoint de coopération entre les deux Républiques.

Le premier protocole d’accord a été signé entre les ministères de la Défense des deux Etats, et le second entre le ministère égyptien du Pétrole et des Ressources minérales et le ministère bulgare de l’Energie.

Le Caire a présenté à Sofia lors de cette réunion les «opportunités d’investissement dans la Zone économique vitale du Canal de Suez et incité les entreprises bulgares à investir dans le secteur informatique émergent en Egypte», précisent les autorités égyptiennes.

Signe du raffermissement de l’axe Le Caire-Sofia, les deux Etats ont décidé de convoquer chaque année leur «Comité conjoint de coopération et de tenir la prochaine réunion en Bulgarie en 2025».

«Les deux parties sont convenues de travailler ensemble pour améliorer leur connectivité et leurs liaisons de transport, en établissant une coopération plus étroite entre leurs Ports maritimes et en encourageant leurs transporteurs aériens nationaux à faire progresser leur coopération vers l’établissement de vols directs entre Sofia et Le Caire», précise un communiqué conjoint au terme de la tenue de la 1ère réunion du Comité de coopération entre ce pays d’Europe de l’Est et l’Etat du Machrek.