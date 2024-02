Le chef de la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS), Nicholas Haysom s’est dit optimiste ce mardi 13 février, autour de la possibilité tenue des élections générales au Soudan du Sud d’ici la fin de cette année 2024.

Ce pays africain fraîchement indépendant, pourrait organiser des élections honnêtes «en décembre 2024 si les responsables politiques locaux parvenaient à surmonter quelques obstacles», a assuré le haut fonctionnaire des Nations Unies, Nicholas Haysom.

Pour ce faire, il exhorte «les dirigeants politiques sud-soudanais à relever les défis afin d’organiser des élections libres, équitables et crédibles» dans leur pays pour sortir de la Transition en cours sur leur terre natale depuis plus d’une décennie.

Nicholas Haysom appelle en outre les décideurs du Sud-Soudan et la communauté internationale «à une intervention au plus haut niveau pour résoudre les tensions intercommunautaires, les conflits et la situation volatile entre les communautés Dinka Twic, Ngok Dinka et Nuer à Warrap, ainsi qu’à Abiyé» pour baliser la voie vers des élections apaisées.

Parmi les obstacles à surmonter pour la tenue de ces élections, la MINUSS énumère la finalisation des accords de sécurité, le déploiement de forces unifiées et le déboursement de fonds pour rendre opérationnels les organes électoraux plutôt que de leur allouer simplement un budget.