L’écosystème de la finance au Nigeria continue de pleurer la disparition le week-end écoulé dans un crash d’avion aux USA d’Herbert Wigwe, dirigeant de la Banque disposant de plus d’actifs au Nigeria, Access Bank PLC Group. A la litanie de condoléances exprimées, se sont jointes celles du Président Bola A. Tinubu.

«Je suis dévasté et choqué par la nouvelle de la disparition de Herbert Wigwe, banquier émérite, humaniste à tous crins, grand entrepreneur et de toutes les personnes qui l’accompagnaient», s’est ému le dirigeant de la 2è puissance économique du continent.

Le Président nigérian a tenu à exprimer ses condoléances les plus émues à la grande famille des «Wigwe et Ogunbanjo, à la vaste communauté des hommes d’affaires du Nigeria ainsi que toutes les personnes rudement affectées par la tragédie de ce douloureux et incompréhensible accident». Le dirigeant Tinubu, de croyance musulmane, prie «le Tout-Puissant pour le repos de l’âme des personnes décédées et lui demande d’apaiser les cœurs de leurs proches parents et ceux des millions de Nigérians profondément touchés par ces disparitions».