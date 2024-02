L’Union africaine (UA) et certains de ses partenaires ont appelé le mercredi 14 février à Addis-Abeba, la capitale éthiopienne, à des efforts concertés pour «promouvoir une éducation équitable et inclusive visant à prévenir la violence en Afrique».

L’appel conjoint et pressant autour du secteur éducatif africain a été lancé par l’UA et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme (HCDH), l’Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR), le Groupe de la Banque mondiale et l’Institut des études sur la paix et la sécurité (IPSS) lors d’une réunion tenue en marge de la 44e session ordinaire du Conseil exécutif de l’UA qui sera suivie du Sommet annuel des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UA.

La réunion de L’Union Africaine et de ses partenaires précités était placée sous le thème évocateur : «Garantir le droit à une éducation de qualité équitable et inclusive pour briser et prévenir les cycles de violence en Afrique».

Cette rencontre a pour objectifs sur le court terme, de «sensibiliser au rôle central de l’éducation dans le renforcement de la résilience, ainsi que dans l’atténuation et la prévention des dynamiques de conflits violents récurrents et nouveaux en Afrique», renseignent les organisateurs.

«L’éducation changera le visage du continent, en offrant des opportunités illimitées, en particulier pour les filles », a affirmé le Commissaire de l’UA chargé des affaires politiques, de la paix et de la sécurité, Bankole Adeoye assurant que «l’éducation est le principal moyen de briser le cycle de la violence en Afrique».

Les participants à cette réunion ont formulé une série de recommandations à l’intention de l’UA et de ses partenaires, «afin de contribuer à la réalisation des principales aspirations du continent à la paix et au développement, et de libérer le potentiel de développement et de paix des citoyens africains».