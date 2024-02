La performance et la durée des «revêtements routiers en liant hydrocarboné dans le contexte de l’Afrique tropicale» seront au cœur d’un «Séminaire international » prévu les 26 et 27 février au complexe Crrae-Umoa d’Abidjan Plateau.

La journée du 28 février sera dédiée à une visite technique au Laboratoire du bâtiment et travaux publics (LBTP) de la Côte d’Ivoire pour toucher davantage la réalité du sujet abordé par ce Séminaire.

L’évènement est organisé par le Comité national de l’Association mondiale de la route (PIARC) et l’Association des gestionnaires et partenaires africains de la route (AGEPAR) de la Côte d’Ivoire, avec l’appui et l’onction du ministère ivoirien de l’Equipement et de l’Entretien routier.

L’objectif cardinal de ce Séminaire «est d’aider les administrations routières à bien choisir les revêtements routiers en fonction du contexte climatique, du trafic et de la durée de calcul de la chaussée», indiquent les organisateurs.

Cette rencontre internationale rassemblera des chercheurs, ingénieurs, entreprises, laboratoires, bureaux d’études, producteurs de la Côte d’ivoire, du Ghana, du Sénégal, de la France, de l’Espagne, issus d’une dizaine d’entreprises.