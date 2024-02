Le ministre d’Etat, ministre burkinabè de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Bassolma Bazié a exprimé en marge de la tenue du 8e Forum international du travail du 19 au 24 février 2024, à Saint Petersburg (Russie) la grande reconnaissance de Ouagadougou à la Russie pour ses divers soutiens au Burkina Faso.

«Nous disons merci au Peuple de la Russie et à ses dirigeants pour sa coopération pleine de franchise, de transparence, d’ouverture et de respect mutuel », a déclaré le ministre d’Etat Bassolma Bazié, ajoutant que «c’est aussi cela le respect de la souveraineté des Peuples. Cette souveraineté, nous ne la négocions pas avec qui que ce soit, et nous sommes prêts à payer le prix multiforme qu’il faut pour l’imposer».

Le raffermissement de la coopération entre la Russie et le Burkina Faso est perceptible depuis l’arrivée au pouvoir d’Ibrahim Traoré en septembre 2022.

Ce dernier n’a personnellement pas caché les appuis décisifs apportés par Moscou à Ouagadougou dans le renforcement de son arsenal anti-terroriste et l’actualisation des connaissances militaires de ses troupes.

«Le Burkina Faso, Pays des Hommes intègres, situé au cœur de l’Afrique de l’Ouest, connaît des difficultés essentiellement liées à cette crise terroriste fabriquée de toute pièce par la rapacité capitaliste dans le monde, afin d’y imposer misère, douleurs et désorientation pour mieux piller ses richesses. Il en est de même pour ses pays frères limitrophes que sont le Mali et le Niger», a soutenu l’officiel Bazié pour défendre la nouvelle orientation de Ouagadougou envers Moscou.

Le 8e Forum international du travail à Saint Petersburg se tient cette année sous le thème «Le concept d’un espace migratoire commun des Etats membres de la Communauté des Etats indépendants: principes généraux et intérêts nationaux».

La Russie, la Turquie, l’Iran, Cuba sont les capitales choisies par le régime d’Ibrahim Traore pour appuyer la riposte très offensive de son Etat contre l’hydre terroriste, en se détournant de l’ex-puissance coloniale qu’est la France.