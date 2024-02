Le ministre d’Etat béninois du Développement et de la Coordination de l’action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané a convié ce jeudi 22 février à Cotonou, la capitale économique du Bénin, les dirigeants ouest-africains à mutualiser leurs efforts et ressources naturelles en vue de créer un «environnement propice à l’investissement et à la croissance économique».

Le ministre d’Etat Bio Tchané a lancé cet appel pressant à l’ouverture du 4e Forum des mines et du pétrole de la CEDEAO (Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest) qui se tient jusqu’au 24 février 2024 dans la capitale béninoise.

Le Forum de la CEDEAO rassemble plus de 2.000 participants, notamment des décideurs dans les industries minières et pétrolières et qui sont appelés à débattre des sujets d’intérêts majeurs pour les secteurs minier et pétrolier en Afrique occidentale et sur le reste du continent.

«Notre sous-région regorge de ressources minières et d’hydrocarbures qui offrent la capacité de stimuler notre croissance économique et catalyser notre développement. Ces ressources ont besoin d’être exploitées à leur plein potentiel à travers des stratégies novatrices, qui promeuvent la création de chaine de valeur locale et régionale».

Ex-président de la BOAD, bras financier de l’UEMOA, Abdoulaye Bio Tchané estime qu’une «stratégie efficace de développement des mines dans la sous-région doit être bien planifiée et inclure quatre piliers » à savoir : la réglementation et la gouvernance, l’infrastructure et la logistique, le développement des compétences et l’innovation, et enfin la responsabilité sociale et environnementale.

Le Gouvernement béninois conçoit l’exploitation des mines et du pétrole en Afrique à travers des piliers qui sont «interdépendants et doivent être intégrés de manière holistique dans la stratégie de développement des mines pour assurer un équilibre entre la croissance économique, la responsabilité sociale et environnementale et la durabilité à long terme».