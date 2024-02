Le Président de Transition du Tchad, le Général Mahamat Idriss Deby Itno s’est engagé jeudi, à ce que son pays honore ce vendredi, la part qui lui revient dans l’indemnisation des victimes du régime de l’ancien dictateur tchadien, Hissein Habré.

Pour cela, il a «ordonné au ministre des Finances de mettre à la disposition des victimes la quote-part du Tchad, dès ce vendredi, 23 février 2024», indique un communiqué de la présidence.

Mahamat a reçu, dans l’après-midi de jeudi, une délégation de ces victimes issues de trois associations, à savoir le Réseau des ADH du Tchad (RADHT), ayant à sa tête Djidda Oumar, l’Association des Victimes des Crimes et de Répressions Politiques au Tchad (AVCRPT) présidée par Maïbé Komandjé Gabin et l’Association des Victimes des Crimes et Répressions du Régime de Hissein Habré (AVCRHH) dirigée par M. Adoumbaye Dam Pierre.

Le Général Mahamat Idriss Deby Itno s’est entretenu avec eux en présence du ministre des Finances, Tahir Hamid Nguilin, du Secrétaire d’Etat à la Justice et aux Droits Humains, Sitack Yombatina Béni et de ses proches collaborateurs.

Les échanges ont porté principalement sur la question de l’indemnisation des victimes du régime de Hissein Habré, huit ans après le verdict de la Chambre Africaine Extraordinaire de Dakar, relate le communiqué.

Pour les responsables des trois associations, poursuit le texte, «le verdict de la Chambre Africaine Extraordinaire de Dakar qui a condamné l’ancien Président feu Hissein Habré, aura un goût d’inachevé tant qu’elles ne sont pas indemnisées».

Les 7.396 victimes attendent toujours les 82 milliards de FCFA d’indemnisation ordonnés par la justice ; sachant que certains d’entre eux seraient déjà morts et ce sont leurs familles qui seront indemnisées.

L’ancien président Hissein Habré a été condamné le 30 mai 2016 par un tribunal sénégalais soutenu par l’Union africaine, à la prison à perpétuité pour crimes contre l’humanité, crimes de guerre et torture, notamment pour des faits de violences sexuelles et viol. Il est par la suite décédé en août 2021.