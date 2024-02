La diplomatie américaine a officialisé ce 27 février, la nomination de son nouvel envoyé spécial pour le Soudan.

«Bienvenue à Tom Perriello, nouvel envoyé spécial des États-Unis pour le Soudan. Sa nomination reflète le profond engagement des États-Unis à mettre fin au conflit et à faire face à la détérioration rapide de la situation humanitaire au Soudan et dans la région», a twitté dans la matinée de ce lundi 27 février, le Département d’Etat.

Les USA sont pleinement engagés dans la recherche d’une solution pacifique au Soudan en prise à une guerre fratricide depuis le 15 avril 2023 entre les Forces armées soudanaises et les paramilitaires des Forces de Soutien Rapides (FSR).

En fin de semaine dernière, les Etats-Unis avaient dénoncé via une sortie diplomatique, les entraves posées à la fois par les paramilitaires et les Forces armées soudanaises à l’acheminement de l’aide humanitaire en provenance du Tchad, et destinée aux populations civiles des zones contrôlées par les deux parties.

Depuis avril 2023, Washington, Doha et Le Caire peinent à faire appliquer les accords de cessez-le-feu signés par les protagonistes du conflit soudanais qui se renvoient dos-à-dos, la responsabilité de la violation de ces cessez-le-feu arrachés par la voie diplomatique.