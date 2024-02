La sixième et dernière journée de la phase de groupes de la Champions League de la Confédération Africaine de football (CAF), saison 2024, s’annonce palpitante ces 1er et 2 mars prochains.

Les deux dernières places pour les quarts de finale de la «Ligue des Champions CAF TotalEnergies» vont se jouer lors de la 6ème et ultime journée de la phase de groupes le week-end à venir, tout particulièrement dans les poules B & C.

Dans le Groupe B, après une entrée en lice poussive dans la compétition, le Wydad de Casablanca (Maroc) s’est relancé grâce à une victoire 1-0 face au Jwaneng Galaxy.

Avec 6 points tout comme le Simba AC de la Tanzanie (qui affrontera le Galaxy lors de la dernière journée de poule), le club casablancais jouera contre l’Asec Mimosas de la Côte d’Ivoire pour déterminer le 2è qualifié de cette poule.

Dans le Groupe C, après la qualification de Petro de Luanda, la deuxième place se jouera au terme d’une confrontation entre l’ES Tunis et à Al-Hilal pour l’ultime ticket des quarts. Les deux équipes s’affrontent ce 2 mars à Tunis dans un duel qui promet des rebondissements.

Six équipes ont officiellement assuré leur place en quart de finale lors de la cinquième journée de la Ligue des Champions CAF TotalEnergies, saison 2024.

Il s’agit d’Al Ahly, champion d’Afrique en titre, en quarts pour la huitième fois consécutive de son histoire, des Ivoiriens de l’Asec Mimosas, des Sud-africains des Mamelodi Sundowns (vainqueurs en titre de l’African Football League), des Angolais du Petro Luanda, des Congolais du TP Mazembe ainsi que des Tanzaniens des Young Africans.

Ils feront partie du dernier carré de la compétition de clubs. Seuls deux clubs parmi les six précités n’ont pas encore connu le sacre continental en Champions League africaine: Petro Luanda et Young Africans. Al Ahly (11), Asec Mimosas (1), Sundowns (1) et Mazembe (5) ont déjà soulevé le trophée le plus convoité par les clubs africains de football.