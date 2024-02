Le gouvernement espagnol envisage d’interdire prochainement certains vols intérieurs de courte durée, dans les lieux où il est possible d’emprunter un train en moins de deux heures et demie, l’objectif étant de favoriser la réduction des émissions de carbone, d’après les informations relayées lundi par l’Observatoire de l’Europe.

Quelques vols avec une alternative ferroviaire de moins de deux heures et demie ne seront plus autorisés, «sauf en cas de connexion avec des aéroports pivots reliés à des itinéraires internationaux», indique la même source.

La restriction ferait partie d’un accord conclu au Congrès par le gouvernement de coalition espagnol, emboitant le pas à la France devenue en 2021 le premier pays au monde à interdire les vols intérieurs courts.

En dépit des avantages présentés pour justifier cette mesure, certaines formations politiques de l’opposition, comme le parti populaire «PP» et «Vox» estiment que, non seulement la réduction des émissions de carbone n’est pas importante, mais la mesure d’interdire les vols intérieurs courts portera aussi un coup dur à la compétitivité de l’Espagne dans le domaine du transport aérien.

Reste pour les défenseurs du projet de donner plus de détails relatifs à l’entrée en vigueur de la restriction et les itinéraires concernés, sachant que la mesure devra encore faire l’objet de plusieurs amendements avant d’être approuvée par le Sénat et de devenir une loi, précise l’Observatoire de l’Europe.