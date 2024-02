Le Président sénégalais, Macky Sall a de nouveau invité ses compatriotes ce lundi 26 février, croire aux vertus du dialogue, en lançant à Diamniadio (30 km de Dakar), le nouveau round du «Dialogue national», l’objectif étant, selon Macky Sall, de fixer ne nouvelle date pour la tenue de la présidentielle 2024 au Sénégal.

«Ma volonté et mon vœu le plus cher, c’est de faire tenir l’élection présidentielle dans les meilleurs délais, et ceci avant l’hivernage prochain », a tenu à rassurer Macky Sall, précisant que «le Gouvernement y travaille déjà pour une parfaite organisation logistique de l’élection comme d’habitude».

«Dialoguons, restons sereins, responsables, pragmatiques et efficaces, élevons-nous à la hauteur du Sénégal de paix et de stabilité qui confirmera notre grandeur d’une Nation unie», a plaidé le président sortant, Macky Sall à l’ouverture de ces assises qui se veulent holistiques.

Le 23 février dernier, seize des 19 candidats retenus par le Conseil constitutionnel pour briguer la magistrature suprême ont fait part de leur décision de ne pas prendre part au «Dialogue» convoqué par le Chef de l’Etat sénégalais et ont tenu leur parole ce lundi 26 février en brillant par leur absence.

Macky Sall a aussi annoncé un projet de loi devant être adopté ce mercredi en Conseil des ministres, «dans un esprit de réconciliation nationale », pour une «amnistie générale sur les faits se rapportant aux manifestations politiques survenues entre 2021 et 2024».

«Cela permettra de pacifier l’espace politique, de raffermir davantage notre cohésion nationale. Nous voulons créer les conditions d’un apaisement pour arriver à un Sénégal de paix et de stabilité. La loi d’amnistie doit d’abord être validée, le Gouvernement y travaille et elle devrait être validée par l’Assemblée» nationale, a détaillé le président sénégalais.

Le 16 février 2024, le Président Macky Sall «s’est pleinement engagé à exécuter une décision du Conseil constitutionnel» publié la veille et conviant les autorités compétentes à fixer une nouvelle date pour l’élection présidentielle, après le constat par cette juridiction de «l’impossibilité d’organiser la présidentielle 25 février comme initialement prévu».

Depuis le 3 février dernier, le Sénégal est en but à une nouvelle crise politique née de l’annonce du report par Macky Sall de l’élection présidentielle de février à décembre 2024.