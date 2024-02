La vice-présidente des Etats-Unis, Kamala Harris a échangé ce 27 février, avec le Président libérien, Joseph Nyumah Boakai, autour des moyens de raffermir la coopération historique entre Monrovia et Washington.

Lors de cet entretien, Kamala Harris a salué «les élections libres et équitables de fin 2023 et le transfert pacifique du pouvoir » au Liberia. Les deux dirigeants souligné «l’importance de la bonne gouvernance et ont convenu de travailler pour renforcer la démocratie en Afrique de l’Ouest», a indiqué le Secrétariat d’Etat américain.

Les USA ont été représentés à un haut niveau lors de la cérémonie officielle d’entrée en fonction du nouveau président Boakai le 22 janvier 2024, après sa victoire électorale étriquée devant l’ex star du football, George Manneh Weah.

L’ancien vice-président de 2006 à 2018 sous Ellen Sirleaf, Joseph Nyumah Boakai avait remporté le second tour de la présidentielle dans son pays en novembre 2023 avec 50,64% des voix contre 49,36% pour son adversaire, Weah.

Une défaite électorale concédée par George Weah avant même la fin du décompte officiel, un geste unanimement salué dans la communauté internationale.

Le Liberia est l’un des rares Etats africains à n’avoir pas été colonisé. Il a été fondé par d es ex-esclaves affranchis aux USA, et est considéré comme le premier pays africain à avoir proclamé son indépendance.